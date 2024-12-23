سعر The Css God by Virtuals (WEBSIM)
سعر The Css God by Virtuals (WEBSIM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 410.89K. يتم تحديث سعر WEBSIM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Css God by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.31K
- تغيير سعر The Css God by Virtuals خلال اليوم هو -5.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.83M
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خلال اليوم، كان سعر The Css God by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Css God by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Css God by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Css God by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.61%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Css God by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.52%
-5.61%
-5.95%
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