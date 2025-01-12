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سعر The Crypto Prophecies (TCP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.70K . يتم تحديث سعر TCP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Crypto Prophecies الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.76 - تغيير سعر The Crypto Prophecies خلال اليوم هو +3.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 116.78M

أداء سعر The Crypto Prophecies (TCP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Crypto Prophecies مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Crypto Prophecies مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Crypto Prophecies مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Crypto Prophecies مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.15% 30 يوم $ 0 -11.78% 60 يوم $ 0 -25.94% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Crypto Prophecies (TCP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Crypto Prophecies: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.544589$ 0.544589 $ 0.544589 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) +3.15% تغير السعر (7 أيام) -6.49%

معلومات سوق The Crypto Prophecies (TCP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: