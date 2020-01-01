توكنوميكس The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول The Corgi of PolkaBridge (CORGIB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) CORGIB is not just a Meme coin, but also an NFT Marketplace where users can create NFT memes and trade on the Marketplace. CORGIB is a community product of PolkaBridge, aims to give fairlaunch and to bring value to PBR investors. الموقع الرسمي: https://corgib.polkabridge.org/ اشتر CORGIB الآن!

توكنوميكس The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار The Corgi of PolkaBridge (CORGIB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 32.07K $ 32.07K $ 32.07K إجمالي العرض: $ 54.00T $ 54.00T $ 54.00T العرض المتداول: $ 30.66T $ 30.66T $ 30.66T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 56.48K $ 56.48K $ 56.48K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر The Corgi of PolkaBridge (CORGIB)

توكنوميكس The Corgi of PolkaBridge (CORGIB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CORGIB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CORGIB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CORGIB، استكشف السعر المباشر لتوكن CORGIB!

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