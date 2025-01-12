سعر The Corgi of PolkaBridge (CORGIB)
سعر The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 52.36K. يتم تحديث سعر CORGIB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Corgi of PolkaBridge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.44
- تغيير سعر The Corgi of PolkaBridge خلال اليوم هو +0.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 30.66T
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خلال اليوم، كان سعر The Corgi of PolkaBridge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Corgi of PolkaBridge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Corgi of PolkaBridge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Corgi of PolkaBridge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.39%
|30 يوم
|$ 0
|-21.98%
|60 يوم
|$ 0
|-26.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Corgi of PolkaBridge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
+0.39%
-12.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CORGIB is not just a Meme coin, but also an NFT Marketplace where users can create NFT memes and trade on the Marketplace. CORGIB is a community product of PolkaBridge, aims to give fairlaunch and to bring value to PBR investors.
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