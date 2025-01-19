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سعر THE COQ FATHER BOSS (BOSSCOQ) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BOSSCOQ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق THE COQ FATHER BOSS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 350.94 - تغيير سعر THE COQ FATHER BOSS خلال اليوم هو +13.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر THE COQ FATHER BOSS (BOSSCOQ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر THE COQ FATHER BOSS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر THE COQ FATHER BOSS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر THE COQ FATHER BOSS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر THE COQ FATHER BOSS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +13.56% 30 يوم $ 0 +27.79% 60 يوم $ 0 -19.60% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر THE COQ FATHER BOSS (BOSSCOQ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر THE COQ FATHER BOSS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.07% تغير السعر (1يوم) +13.56% تغير السعر (7 أيام) +46.54%

معلومات سوق THE COQ FATHER BOSS (BOSSCOQ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: