سعر THE COQ FATHER BOSS (BOSSCOQ)
سعر THE COQ FATHER BOSS (BOSSCOQ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BOSSCOQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق THE COQ FATHER BOSS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 350.94
- تغيير سعر THE COQ FATHER BOSS خلال اليوم هو +13.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر THE COQ FATHER BOSS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر THE COQ FATHER BOSS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر THE COQ FATHER BOSS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر THE COQ FATHER BOSS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+13.56%
|30 يوم
|$ 0
|+27.79%
|60 يوم
|$ 0
|-19.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر THE COQ FATHER BOSS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.07%
+13.56%
+46.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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