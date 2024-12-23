سعر The Cocktailbar (COC)
سعر The Cocktailbar (COC) المباشر لليوم هو USD 9.55. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 477.74K. يتم تحديث سعر COC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Cocktailbar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.76
- تغيير سعر The Cocktailbar خلال اليوم هو +1.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 50.00K
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خلال اليوم، كان سعر The Cocktailbar مقابل USD هو $ +0.172118 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Cocktailbar مقابل USD هو $ -4.4790302200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Cocktailbar مقابل USD هو $ -1.6214161900 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Cocktailbar مقابل USD هو $ -1.71281558048625 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.172118
|+1.83%
|30 يوم
|$ -4.4790302200
|-46.90%
|60 يوم
|$ -1.6214161900
|-16.97%
|90 يوم
|$ -1.71281558048625
|-15.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Cocktailbar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.83%
-22.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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|1 COC إلى AUD
A$15.1845
|1 COC إلى GBP
￡7.5445
|1 COC إلى EUR
€9.0725
|1 COC إلى USD
$9.55
|1 COC إلى MYR
RM42.784
|1 COC إلى TRY
₺336.0645
|1 COC إلى JPY
¥1,493.811
|1 COC إلى RUB
₽982.504
|1 COC إلى INR
₹811.6545
|1 COC إلى IDR
Rp154,032.2365
|1 COC إلى PHP
₱560.012
|1 COC إلى EGP
￡E.485.522
|1 COC إلى BRL
R$58.064
|1 COC إلى CAD
C$13.6565
|1 COC إلى BDT
৳1,136.3545
|1 COC إلى NGN
₦14,760.3845
|1 COC إلى UAH
₴398.808
|1 COC إلى VES
Bs487.05
|1 COC إلى PKR
Rs2,646.878
|1 COC إلى KZT
₸4,994.7455
|1 COC إلى THB
฿327.374
|1 COC إلى TWD
NT$311.903
|1 COC إلى CHF
Fr8.4995
|1 COC إلى HKD
HK$74.2035
|1 COC إلى MAD
.د.م95.691