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سعر The Cocktailbar (COC) المباشر لليوم هو USD 9.55 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 477.74K . يتم تحديث سعر COC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Cocktailbar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.76 - تغيير سعر The Cocktailbar خلال اليوم هو +1.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 50.00K

أداء سعر The Cocktailbar (COC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Cocktailbar مقابل USD هو $ +0.172118 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Cocktailbar مقابل USD هو $ -4.4790302200 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Cocktailbar مقابل USD هو $ -1.6214161900 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Cocktailbar مقابل USD هو $ -1.71281558048625 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.172118 +1.83% 30 يوم $ -4.4790302200 -46.90% 60 يوم $ -1.6214161900 -16.97% 90 يوم $ -1.71281558048625 -15.20%

تحليل سعر The Cocktailbar (COC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Cocktailbar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 9.27$ 9.27 $ 9.27 24 ساعة مرتفع $ 9.55$ 9.55 $ 9.55 عالية طوال الوقت $ 787.22$ 787.22 $ 787.22 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.83% تغير السعر (7 أيام) -22.36%

معلومات سوق The Cocktailbar (COC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: