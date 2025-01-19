سعر The Citadel (CITADEL)
سعر The Citadel (CITADEL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CITADEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Citadel الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر The Citadel خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CITADEL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CITADEL.
خلال اليوم، كان سعر The Citadel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Citadel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Citadel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Citadel مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|0.00%
|60 يوم
|$ 0
|0.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Citadel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Citadel is an ERC20 token where all the tax money goes back to The Citadel's Citizens. Unlike other tokens, the Citadel has no developer tax, no team tax. All of the tax money goes back in forms of buybacks and a hedge-fund like a system where the tax money is also used for investing in other coins, where all the profit is given back to the tax wallet (The Iron bank).
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CITADEL إلى AUD
A$--
|1 CITADEL إلى GBP
￡--
|1 CITADEL إلى EUR
€--
|1 CITADEL إلى USD
$--
|1 CITADEL إلى MYR
RM--
|1 CITADEL إلى TRY
₺--
|1 CITADEL إلى JPY
¥--
|1 CITADEL إلى RUB
₽--
|1 CITADEL إلى INR
₹--
|1 CITADEL إلى IDR
Rp--
|1 CITADEL إلى PHP
₱--
|1 CITADEL إلى EGP
￡E.--
|1 CITADEL إلى BRL
R$--
|1 CITADEL إلى CAD
C$--
|1 CITADEL إلى BDT
৳--
|1 CITADEL إلى NGN
₦--
|1 CITADEL إلى UAH
₴--
|1 CITADEL إلى VES
Bs--
|1 CITADEL إلى PKR
Rs--
|1 CITADEL إلى KZT
₸--
|1 CITADEL إلى THB
฿--
|1 CITADEL إلى TWD
NT$--
|1 CITADEL إلى CHF
Fr--
|1 CITADEL إلى HKD
HK$--
|1 CITADEL إلى MAD
.د.م--