سعر The cage is all I know اليوم

السعر المباشر لمشروع The cage is all I know (CAGE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CAGE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CAGE.

يحتل The cage is all I know حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,728.01، مع عرض متداول قدره 981.38M CAGE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CAGE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00193913، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CAGE بمقدار -0.58% خلال الساعة الماضية و-1.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The cage is all I know (CAGE)

القيمة السوقية $ 17.73K$ 17.73K $ 17.73K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.73K$ 17.73K $ 17.73K إمداد دورة التداول 981.38M 981.38M 981.38M إجمالي العرض 981,380,379.299876 981,380,379.299876 981,380,379.299876

القيمة السوقية الحالية لـ The cage is all I know هي $ 17.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CAGE يبلغ 981.38M، مع إجمالي عرض 981380379.299876. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.73K.