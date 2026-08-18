سعر The Bull Cat اليوم

السعر المباشر لمشروع The Bull Cat (BULLCAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BULLCAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BULLCAT.

يحتل The Bull Cat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,771، مع عرض متداول قدره 999.87M BULLCAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BULLCAT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00210016، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BULLCAT بمقدار -0.93% خلال الساعة الماضية و-13.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Bull Cat (BULLCAT)

القيمة السوقية $ 21.77K$ 21.77K $ 21.77K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.77K$ 21.77K $ 21.77K إمداد دورة التداول 999.87M 999.87M 999.87M إجمالي العرض 999,873,517.640337 999,873,517.640337 999,873,517.640337

القيمة السوقية الحالية لـ The Bull Cat هي $ 21.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BULLCAT يبلغ 999.87M، مع إجمالي عرض 999873517.640337. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.77K.