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سعر The Breadverse (BREAD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.80K . يتم تحديث سعر BREAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Breadverse الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر The Breadverse خلال اليوم هو -8.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 849.94M

أداء سعر The Breadverse (BREAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Breadverse مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Breadverse مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Breadverse مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Breadverse مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.23% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Breadverse (BREAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Breadverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.73% تغير السعر (1يوم) -8.23% تغير السعر (7 أيام) -26.75%

معلومات سوق The Breadverse (BREAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: