سعر The Breadverse (BREAD)
سعر The Breadverse (BREAD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.80K. يتم تحديث سعر BREAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Breadverse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر The Breadverse خلال اليوم هو -8.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 849.94M
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خلال اليوم، كان سعر The Breadverse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Breadverse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Breadverse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Breadverse مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.23%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Breadverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.73%
-8.23%
-26.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BREAD is a meme coin on the Solana blockchain, born from a viral TikTok video that captured global attention through humor and relatability. The project leverages organic community growth and social media virality, with engagement from major brands and influencers, despite no formal partnerships. Beyond building a decentralized, culture-driven ecosystem, we are developing a brand around the meme to sell products via TikTok Shop. A portion of the revenue will be funneled back into the project through an earn-and-burn mechanism that rewards holders and supports the community. $BREAD stands as a digital symbol of collective internet creativity, with real-world extensions.
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