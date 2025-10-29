سعر The book of SOL المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SCRIPT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SCRIPT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر The book of SOL المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SCRIPT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SCRIPT بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار The book of SOL

سعر The book of SOL (SCRIPT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SCRIPT إلى USD:

$0.00010391
$0.00010391$0.00010391
0.00%1D
USD
مخطط أسعار The book of SOL (SCRIPT) المباشر
معلومات سعر The book of SOL (SCRIPT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-21.75%

-21.75%

سعر The book of SOL (SCRIPT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SCRIPT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSCRIPT على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SCRIPT -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -21.75% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق The book of SOL (SCRIPT)

$ 72.73K
$ 72.73K$ 72.73K

--
----

$ 72.73K
$ 72.73K$ 72.73K

699.94M
699.94M 699.94M

699,941,629.92969
699,941,629.92969 699,941,629.92969

القيمة السوقية الحالية لـ The book of SOL هي $ 72.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SCRIPT يبلغ 699.94M، مع إجمالي عرض 699941629.92969. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 72.73K.

سجل سعر The book of SOL (SCRIPT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The book of SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The book of SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The book of SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The book of SOL مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-40.21%
60 يوم$ 0-68.06%
90 يوم$ 0--

ما هو The book of SOL ( SCRIPT )

$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals.

Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features:

30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment

20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation

A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool

Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI)

No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven

SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.

المصدر The book of SOL (SCRIPT)

الموقع الرسمي

توقعات سعر The book of SOL (USD)

كم ستكون قيمة The book of SOL (SCRIPT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك The book of SOL (SCRIPT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة The book of SOL.

تحقق الآن من توقعات سعر The book of SOL!

عملة SCRIPT إلى العملات المحلية

توكنوميكس The book of SOL (SCRIPT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس The book of SOL (SCRIPT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SCRIPT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول The book of SOL (SCRIPT)

كم يساوي The book of SOL (SCRIPT) اليوم؟
سعر SCRIPT المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SCRIPT إلى USD الحالي؟
سعر SCRIPT إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ The book of SOL ؟
القيمة السوقية لعملة SCRIPT هي $ 72.73K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SCRIPT؟
العرض المتداول لتوكن SCRIPT هو 699.94M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SCRIPT؟
حقق SCRIPT سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SCRIPT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 SCRIPT.
ما هو حجم تداول SCRIPT؟
حجم تداول SCRIPT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SCRIPT هذا العام؟
قد يرتفع SCRIPT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SCRIPT لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات The book of SOL (SCRIPT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

