معلومات سعر The Bonk Prophecy (PROPHECY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00156111 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.44% تغير السعر (7 أيام) +6.25%

سعر The Bonk Prophecy (PROPHECY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PROPHECY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPROPHECY على الإطلاق هو $ 0.00156111، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PROPHECY -- على مدار الساعة الماضية، -1.44% على مدار 24 ساعة، و +6.25% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق The Bonk Prophecy (PROPHECY)

القيمة السوقية $ 21.25K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.25K إمداد دورة التداول 954.21M إجمالي العرض 954,207,095.368061

القيمة السوقية الحالية لـ The Bonk Prophecy هي $ 21.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PROPHECY يبلغ 954.21M، مع إجمالي عرض 954207095.368061. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.25K.