سعر The BnB Fish اليوم

السعر المباشر لمشروع The BnB Fish (YULI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YULI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل YULI.

يحتل The BnB Fish حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,424.16، مع عرض متداول قدره 1.00B YULI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YULI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00175429، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك YULI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The BnB Fish (YULI)

القيمة السوقية $ 18.42K$ 18.42K $ 18.42K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.42K$ 18.42K $ 18.42K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ The BnB Fish هي $ 18.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YULI يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.42K.