سعر The Blue Whale اليوم

السعر المباشر لمشروع The Blue Whale (BLUEWHALE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BLUEWHALE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BLUEWHALE.

يحتل The Blue Whale حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,840.29، مع عرض متداول قدره 932.49M BLUEWHALE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BLUEWHALE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00247714، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BLUEWHALE بمقدار -0.58% خلال الساعة الماضية و-9.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Blue Whale (BLUEWHALE)

القيمة السوقية $ 13.84K$ 13.84K $ 13.84K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.84K$ 13.84K $ 13.84K إمداد دورة التداول 932.49M 932.49M 932.49M إجمالي العرض 932,488,556.1333 932,488,556.1333 932,488,556.1333

القيمة السوقية الحالية لـ The Blue Whale هي $ 13.84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BLUEWHALE يبلغ 932.49M، مع إجمالي عرض 932488556.1333. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.84K.