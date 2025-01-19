سعر The Blox Project (BLOX)
سعر The Blox Project (BLOX) المباشر لليوم هو USD 0.00109803. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BLOX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Blox Project الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.48
- تغيير سعر The Blox Project خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر The Blox Project مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Blox Project مقابل USD هو $ -0.0001553603 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Blox Project مقابل USD هو $ +0.0000218725 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Blox Project مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0001553603
|-14.14%
|60 يوم
|$ +0.0000218725
|+1.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Blox Project: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+5.73%
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