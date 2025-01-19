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سعر The Blox Project (BLOX) المباشر لليوم هو USD 0.00109803 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BLOX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Blox Project الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.48 - تغيير سعر The Blox Project خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر The Blox Project (BLOX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Blox Project مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Blox Project مقابل USD هو $ -0.0001553603 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Blox Project مقابل USD هو $ +0.0000218725 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Blox Project مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0001553603 -14.14% 60 يوم $ +0.0000218725 +1.99% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Blox Project (BLOX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Blox Project: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04778707$ 0.04778707 $ 0.04778707 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +5.73%

معلومات سوق The Blox Project (BLOX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: