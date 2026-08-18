سعر The Black Whale اليوم

السعر المباشر لمشروع The Black Whale (BLACKWHALE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BLACKWHALE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BLACKWHALE.

يحتل The Black Whale حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 26,217، مع عرض متداول قدره 984.74M BLACKWHALE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BLACKWHALE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00835945، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BLACKWHALE بمقدار -0.77% خلال الساعة الماضية و-0.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Black Whale (BLACKWHALE)

القيمة السوقية $ 26.22K$ 26.22K $ 26.22K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 26.22K$ 26.22K $ 26.22K إمداد دورة التداول 984.74M 984.74M 984.74M إجمالي العرض 984,735,107.96419 984,735,107.96419 984,735,107.96419

القيمة السوقية الحالية لـ The Black Whale هي $ 26.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BLACKWHALE يبلغ 984.74M، مع إجمالي عرض 984735107.96419. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.22K.