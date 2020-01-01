توكنوميكس the black sheep (SHIGGA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول the black sheep (SHIGGA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات the black sheep (SHIGGA) Shigga the black sheep is about uniting as one. Black sheep's are considered outsiders and not like the others but that's the beauty of this project. We accept those shiggas with open arms. Originally launched on pump fun and quickly migrated to Raydium. Shigga the black sheep has turned into an overnight cult like community which we rarely see in the crypto space but when we do we must not ignore! الموقع الرسمي: https://x.com/i/communities/1877829848632357053 اشتر SHIGGA الآن!

توكنوميكس the black sheep (SHIGGA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار the black sheep (SHIGGA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17.25K $ 17.25K $ 17.25K إجمالي العرض: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M العرض المتداول: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.25K $ 17.25K $ 17.25K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00126273 $ 0.00126273 $ 0.00126273 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر the black sheep (SHIGGA)

توكنوميكس the black sheep (SHIGGA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس the black sheep (SHIGGA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SHIGGA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SHIGGA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SHIGGA، استكشف السعر المباشر لتوكن SHIGGA!

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