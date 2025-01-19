سعر the black sheep (SHIGGA)
سعر the black sheep (SHIGGA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 268.64K. يتم تحديث سعر SHIGGA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق the black sheep الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 398.64K
- تغيير سعر the black sheep خلال اليوم هو -24.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر the black sheep مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر the black sheep مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر the black sheep مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر the black sheep مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-24.09%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر the black sheep: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.68%
-24.09%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shigga the black sheep is about uniting as one. Black sheep's are considered outsiders and not like the others but that's the beauty of this project. We accept those shiggas with open arms. Originally launched on pump fun and quickly migrated to Raydium. Shigga the black sheep has turned into an overnight cult like community which we rarely see in the crypto space but when we do we must not ignore!
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