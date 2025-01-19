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سعر the black sheep (SHIGGA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 268.64K . يتم تحديث سعر SHIGGA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق the black sheep الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 398.64K - تغيير سعر the black sheep خلال اليوم هو -24.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M

أداء سعر the black sheep (SHIGGA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر the black sheep مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر the black sheep مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر the black sheep مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر the black sheep مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -24.09% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر the black sheep (SHIGGA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر the black sheep: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00126273$ 0.00126273 $ 0.00126273 تغير السعر (1 ساعة) -4.68% تغير السعر (1يوم) -24.09% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق the black sheep (SHIGGA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: