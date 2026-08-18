سعر The Black Queen اليوم

السعر المباشر لمشروع The Black Queen (ANSEMWIFE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANSEMWIFE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ANSEMWIFE.

يحتل The Black Queen حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 31,350، مع عرض متداول قدره 974.10M ANSEMWIFE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANSEMWIFE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ANSEMWIFE بمقدار -3.13% خلال الساعة الماضية و+8.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Black Queen (ANSEMWIFE)

القيمة السوقية $ 31.35K$ 31.35K $ 31.35K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31.35K$ 31.35K $ 31.35K إمداد دورة التداول 974.10M 974.10M 974.10M إجمالي العرض 974,097,898.146879 974,097,898.146879 974,097,898.146879

القيمة السوقية الحالية لـ The Black Queen هي $ 31.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ANSEMWIFE يبلغ 974.10M، مع إجمالي عرض 974097898.146879. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.35K.