سعر The Black Calf اليوم

السعر المباشر لمشروع The Black Calf (BABYANSEM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 20.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BABYANSEM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BABYANSEM.

يحتل The Black Calf حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 62,278، مع عرض متداول قدره 999.89M BABYANSEM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BABYANSEM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0034959، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BABYANSEM بمقدار +6.02% خلال الساعة الماضية و-29.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Black Calf (BABYANSEM)

القيمة السوقية $ 62.28K$ 62.28K $ 62.28K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 62.28K$ 62.28K $ 62.28K إمداد دورة التداول 999.89M 999.89M 999.89M إجمالي العرض 999,893,293.767194 999,893,293.767194 999,893,293.767194

القيمة السوقية الحالية لـ The Black Calf هي $ 62.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BABYANSEM يبلغ 999.89M، مع إجمالي عرض 999893293.767194. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 62.28K.