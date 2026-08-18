سعر The Black Bear اليوم

السعر المباشر لمشروع The Black Bear (BLACKBEAR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BLACKBEAR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BLACKBEAR.

يحتل The Black Bear حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 694,928، مع عرض متداول قدره 1000.00M BLACKBEAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BLACKBEAR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00208504، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BLACKBEAR بمقدار -0.61% خلال الساعة الماضية و-30.51% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.07K.

معلومات سوق The Black Bear (BLACKBEAR)

القيمة السوقية $ 694.93K$ 694.93K $ 694.93K الحجم (24 ساعة) $ 9.07K$ 9.07K $ 9.07K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 694.93K$ 694.93K $ 694.93K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,995,079.338373 999,995,079.338373 999,995,079.338373

القيمة السوقية الحالية لـ The Black Bear هي $ 694.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.07K. العرض المتداول لـ BLACKBEAR يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999995079.338373. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 694.93K.