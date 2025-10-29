سعر The Bitcoin Mascot المباشر اليوم هو 0.00337546 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BITTY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BITTY بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر The Bitcoin Mascot المباشر اليوم هو 0.00337546 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BITTY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BITTY بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر The Bitcoin Mascot (BITTY)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BITTY إلى USD:

$0.00336498
$0.00336498$0.00336498
-6.70%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار The Bitcoin Mascot (BITTY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:49:38 (UTC+8)

معلومات سعر The Bitcoin Mascot (BITTY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00317448
$ 0.00317448$ 0.00317448
24 ساعة منخفض
$ 0.00382681
$ 0.00382681$ 0.00382681
24 ساعة مرتفع

$ 0.00317448
$ 0.00317448$ 0.00317448

$ 0.00382681
$ 0.00382681$ 0.00382681

$ 0.0200771
$ 0.0200771$ 0.0200771

$ 0.00002153
$ 0.00002153$ 0.00002153

-0.34%

-6.28%

-27.56%

-27.56%

سعر The Bitcoin Mascot (BITTY) في الوقت الحقيقي هو $0.00337546. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BITTY بين أدنى سعر $ 0.00317448 وأعلى سعر $ 0.00382681، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBITTY على الإطلاق هو $ 0.0200771، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00002153.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BITTY -0.34% على مدار الساعة الماضية، -6.28% على مدار 24 ساعة، و -27.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق The Bitcoin Mascot (BITTY)

$ 3.38M
$ 3.38M$ 3.38M

--
----

$ 3.38M
$ 3.38M$ 3.38M

999.35M
999.35M 999.35M

999,346,384.848154
999,346,384.848154 999,346,384.848154

القيمة السوقية الحالية لـ The Bitcoin Mascot هي $ 3.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BITTY يبلغ 999.35M، مع إجمالي عرض 999346384.848154. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.38M.

سجل سعر The Bitcoin Mascot (BITTY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Bitcoin Mascot مقابل USD هو $ -0.000226419161208352 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Bitcoin Mascot مقابل USD هو $ -0.0017201377 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Bitcoin Mascot مقابل USD هو $ -0.0026376722 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Bitcoin Mascot مقابل USD هو $ +0.00333239828928644686 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000226419161208352-6.28%
30 يوم$ -0.0017201377-50.96%
60 يوم$ -0.0026376722-78.14%
90 يوم$ +0.00333239828928644686+7,738.66%

ما هو The Bitcoin Mascot ( BITTY )

Bitty is the forgotten Bitcoin mascot living on the official website since 2015 https://bitcoin.org/en/bitcoin-for-businesses (scroll down to see him pop out!) The BITTY token is not affiliated with Bitcoin.org but pays tribute to the iconic mascot. Its goal is to foster community engagement, education, and playful interaction around Bitcoin culture. By combining the symbolic character with a digital token, Bitty bridges the gap between serious blockchain technology and lighthearted community creativity.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر The Bitcoin Mascot (BITTY)

الموقع الرسمي

توقعات سعر The Bitcoin Mascot (USD)

كم ستكون قيمة The Bitcoin Mascot (BITTY) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك The Bitcoin Mascot (BITTY) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة The Bitcoin Mascot.

تحقق الآن من توقعات سعر The Bitcoin Mascot!

عملة BITTY إلى العملات المحلية

توكنوميكس The Bitcoin Mascot (BITTY)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس The Bitcoin Mascot (BITTY) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BITTY والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول The Bitcoin Mascot (BITTY)

كم يساوي The Bitcoin Mascot (BITTY) اليوم؟
سعر BITTY المباشر في USD هو USD 0.00337546، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BITTY إلى USD الحالي؟
سعر BITTY إلى USD الحالي هو $ 0.00337546. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ The Bitcoin Mascot ؟
القيمة السوقية لعملة BITTY هي $ 3.38M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BITTY؟
العرض المتداول لتوكن BITTY هو 999.35M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BITTY؟
حقق BITTY سعرًا قياسيًا قدره 0.0200771 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BITTY؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00002153 BITTY.
ما هو حجم تداول BITTY؟
حجم تداول BITTY المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BITTY هذا العام؟
قد يرتفع BITTY هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BITTY لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:49:38 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

