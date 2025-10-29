معلومات سعر The Bitcoin Mascot (BITTY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00317448 $ 0.00317448 $ 0.00317448 24 ساعة منخفض $ 0.00382681 $ 0.00382681 $ 0.00382681 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00317448$ 0.00317448 $ 0.00317448 24 ساعة مرتفع $ 0.00382681$ 0.00382681 $ 0.00382681 عالية طوال الوقت $ 0.0200771$ 0.0200771 $ 0.0200771 أدنى سعر $ 0.00002153$ 0.00002153 $ 0.00002153 تغير السعر (1 ساعة) -0.34% تغير السعر (1يوم) -6.28% تغير السعر (7 أيام) -27.56% تغير السعر (7 أيام) -27.56%

سعر The Bitcoin Mascot (BITTY) في الوقت الحقيقي هو $0.00337546. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BITTY بين أدنى سعر $ 0.00317448 وأعلى سعر $ 0.00382681، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBITTY على الإطلاق هو $ 0.0200771، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00002153.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BITTY -0.34% على مدار الساعة الماضية، -6.28% على مدار 24 ساعة، و -27.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق The Bitcoin Mascot (BITTY)

القيمة السوقية $ 3.38M$ 3.38M $ 3.38M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.38M$ 3.38M $ 3.38M إمداد دورة التداول 999.35M 999.35M 999.35M إجمالي العرض 999,346,384.848154 999,346,384.848154 999,346,384.848154

القيمة السوقية الحالية لـ The Bitcoin Mascot هي $ 3.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BITTY يبلغ 999.35M، مع إجمالي عرض 999346384.848154. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.38M.