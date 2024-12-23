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سعر The Bitcoin Killa (KILLA) المباشر لليوم هو USD 12.19 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 255.93K . يتم تحديث سعر KILLA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Bitcoin Killa الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.25K - تغيير سعر The Bitcoin Killa خلال اليوم هو -19.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00K

أداء سعر The Bitcoin Killa (KILLA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Bitcoin Killa مقابل USD هو $ -2.88128116844878 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Bitcoin Killa مقابل USD هو $ -4.3636530810 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Bitcoin Killa مقابل USD هو $ +16.4233358860 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Bitcoin Killa مقابل USD هو $ +7.119608629641601 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -2.88128116844878 -19.12% 30 يوم $ -4.3636530810 -35.79% 60 يوم $ +16.4233358860 +134.73% 90 يوم $ +7.119608629641601 +140.42%

تحليل سعر The Bitcoin Killa (KILLA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Bitcoin Killa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 12.19$ 12.19 $ 12.19 24 ساعة مرتفع $ 15.24$ 15.24 $ 15.24 عالية طوال الوقت $ 38.26$ 38.26 $ 38.26 تغير السعر (1 ساعة) -2.99% تغير السعر (1يوم) -19.12% تغير السعر (7 أيام) -44.15%

معلومات سوق The Bitcoin Killa (KILLA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: