سعر The Bitcoin Killa (KILLA)
سعر The Bitcoin Killa (KILLA) المباشر لليوم هو USD 12.19. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 255.93K. يتم تحديث سعر KILLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Bitcoin Killa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.25K
- تغيير سعر The Bitcoin Killa خلال اليوم هو -19.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00K
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خلال اليوم، كان سعر The Bitcoin Killa مقابل USD هو $ -2.88128116844878 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Bitcoin Killa مقابل USD هو $ -4.3636530810 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Bitcoin Killa مقابل USD هو $ +16.4233358860 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Bitcoin Killa مقابل USD هو $ +7.119608629641601 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -2.88128116844878
|-19.12%
|30 يوم
|$ -4.3636530810
|-35.79%
|60 يوم
|$ +16.4233358860
|+134.73%
|90 يوم
|$ +7.119608629641601
|+140.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Bitcoin Killa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.99%
-19.12%
-44.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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