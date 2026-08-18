سعر The Bitcoin Bull اليوم

السعر المباشر لمشروع The Bitcoin Bull (TBB) اليوم هو $ 0.01251212، مع تغير بنسبة 12.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TBB الحالي إلى USD هو $ 0.01251212 لكل TBB.

يحتل The Bitcoin Bull حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,511,808، مع عرض متداول قدره 1000.00M TBB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TBB بين $ 0.01121668 (أدنى) و$ 0.01433451 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04763176، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00470707.

على المدى القصير، تحرك TBB بمقدار -0.77% خلال الساعة الماضية و-4.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 195.77K.

معلومات سوق The Bitcoin Bull (TBB)

القيمة السوقية $ 12.51M$ 12.51M $ 12.51M الحجم (24 ساعة) $ 195.77K$ 195.77K $ 195.77K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.51M$ 12.51M $ 12.51M إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,998,836.0 999,998,836.0 999,998,836.0

القيمة السوقية الحالية لـ The Bitcoin Bull هي $ 12.51M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 195.77K. العرض المتداول لـ TBB يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999998836.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.51M.