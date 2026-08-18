سعر The Big Trout اليوم

السعر المباشر لمشروع The Big Trout (BIGTROUT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 11.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BIGTROUT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BIGTROUT.

يحتل The Big Trout حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,442.79، مع عرض متداول قدره 945.94M BIGTROUT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BIGTROUT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 51.71، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BIGTROUT بمقدار -0.40% خلال الساعة الماضية و+4.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The Big Trout (BIGTROUT)

القيمة السوقية $ 17.44K$ 17.44K $ 17.44K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.27K$ 18.27K $ 18.27K إمداد دورة التداول 945.94M 945.94M 945.94M إجمالي العرض 990,942,539.6956 990,942,539.6956 990,942,539.6956

القيمة السوقية الحالية لـ The Big Trout هي $ 17.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BIGTROUT يبلغ 945.94M، مع إجمالي عرض 990942539.6956. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.27K.