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سعر The Big Red ($TD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $TD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Big Red الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 123.04K - تغيير سعر The Big Red خلال اليوم هو +5.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر The Big Red ($TD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Big Red مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Big Red مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Big Red مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Big Red مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.54% 30 يوم $ 0 +2.94% 60 يوم $ 0 -13.91% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Big Red ($TD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Big Red: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +5.54% تغير السعر (7 أيام) -11.47%

معلومات سوق The Big Red ($TD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: