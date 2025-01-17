سعر The Big Red ($TD)
سعر The Big Red ($TD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $TD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Big Red الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 123.04K
- تغيير سعر The Big Red خلال اليوم هو +5.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $TD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $TD.
خلال اليوم، كان سعر The Big Red مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Big Red مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Big Red مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Big Red مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.54%
|30 يوم
|$ 0
|+2.94%
|60 يوم
|$ 0
|-13.91%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Big Red: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+5.54%
-11.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Big Red: Meme | RWA - Harness Racing Backed by Blockchain and Community Big Red ($TD) integrates harness racing with blockchain technology on the AVAX chain, linking real-world performance with digital assets. The ecosystem is centered around weekly harness races, where race earnings are reinvested through $AVAX into $TD buybacks, maintaining steady trading volume and supporting a deflationary token model. NFT holders own digital assets tied to the Big Red racing stable, earning rewards from race winnings and benefiting from increased value as the stable expands. The Big Red dApp provides a transparent platform for users to track race results, monitor payouts and access staking rewards directly tied to race performance. A burnt contract mechanism further supports the ecosystem by reducing token supply, reinforcing deflationary tokenomics The project will implement DAO governance, giving token holders voting rights on key decisions, including stable expansion, reinvestment strategies and system upgrades, ensuring community participation in project direction. Big Red combines blockchain with real-world harness racing, offering a sustainable and transparent system for token and NFT holders, independent of broader market conditions.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 $TD إلى AUD
A$--
|1 $TD إلى GBP
￡--
|1 $TD إلى EUR
€--
|1 $TD إلى USD
$--
|1 $TD إلى MYR
RM--
|1 $TD إلى TRY
₺--
|1 $TD إلى JPY
¥--
|1 $TD إلى RUB
₽--
|1 $TD إلى INR
₹--
|1 $TD إلى IDR
Rp--
|1 $TD إلى PHP
₱--
|1 $TD إلى EGP
￡E.--
|1 $TD إلى BRL
R$--
|1 $TD إلى CAD
C$--
|1 $TD إلى BDT
৳--
|1 $TD إلى NGN
₦--
|1 $TD إلى UAH
₴--
|1 $TD إلى VES
Bs--
|1 $TD إلى PKR
Rs--
|1 $TD إلى KZT
₸--
|1 $TD إلى THB
฿--
|1 $TD إلى TWD
NT$--
|1 $TD إلى CHF
Fr--
|1 $TD إلى HKD
HK$--
|1 $TD إلى MAD
.د.م--