سعر The Big Grift (GRIFT)
سعر The Big Grift (GRIFT) المباشر لليوم هو USD 0.41909. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.91K. يتم تحديث سعر GRIFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Big Grift الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.48
- تغيير سعر The Big Grift خلال اليوم هو -0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00K
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خلال اليوم، كان سعر The Big Grift مقابل USD هو $ -0.0002669870644936 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Big Grift مقابل USD هو $ -0.0766386111 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Big Grift مقابل USD هو $ -0.1221986393 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Big Grift مقابل USD هو $ -0.2852493732385351 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0002669870644936
|-0.06%
|30 يوم
|$ -0.0766386111
|-18.28%
|60 يوم
|$ -0.1221986393
|-29.15%
|90 يوم
|$ -0.2852493732385351
|-40.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Big Grift: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.06%
-3.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Everything is 100% fake n ghey. Let's celebrate it all falling apart. PS: Meme magic is real, fggtz!
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