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سعر The Big Grift (GRIFT) المباشر لليوم هو USD 0.41909 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.91K . يتم تحديث سعر GRIFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Big Grift الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.48 - تغيير سعر The Big Grift خلال اليوم هو -0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00K

أداء سعر The Big Grift (GRIFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Big Grift مقابل USD هو $ -0.0002669870644936 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Big Grift مقابل USD هو $ -0.0766386111 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Big Grift مقابل USD هو $ -0.1221986393 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Big Grift مقابل USD هو $ -0.2852493732385351 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0002669870644936 -0.06% 30 يوم $ -0.0766386111 -18.28% 60 يوم $ -0.1221986393 -29.15% 90 يوم $ -0.2852493732385351 -40.49%

تحليل سعر The Big Grift (GRIFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Big Grift: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.414964$ 0.414964 $ 0.414964 24 ساعة مرتفع $ 0.42962$ 0.42962 $ 0.42962 عالية طوال الوقت $ 64.2$ 64.2 $ 64.2 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.06% تغير السعر (7 أيام) -3.28%

معلومات سوق The Big Grift (GRIFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: