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سعر The Big Debate (TBD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TBD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Big Debate الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.32 - تغيير سعر The Big Debate خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر The Big Debate (TBD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Big Debate مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Big Debate مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Big Debate مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Big Debate مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +34.59% 60 يوم $ 0 +34.59% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Big Debate (TBD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Big Debate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00284865$ 0.00284865 $ 0.00284865 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق The Big Debate (TBD)

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