سعر The Big Debate (TBD)
سعر The Big Debate (TBD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TBD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Big Debate الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.32
- تغيير سعر The Big Debate خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر The Big Debate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Big Debate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Big Debate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Big Debate مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+34.59%
|60 يوم
|$ 0
|+34.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Big Debate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$TBD is a decentralized meme token on the Ethereum blockchain. The Big Debate is the most viral debate platform on the internet, The only place where you can discuss the debate live and without censorship. $TBD isn't just another meme coin; it's a movement. With its multi-faceted ecosystem and cheeky political stance, Strong Team: Experienced developers and marketers are behind $TBD, aiming for a 100M market cap. Tax: 2% on Buys/Sells for Marketing, Development, Donations, and Liquidity. 100% in Circulating Supply: LP locked, Contract Renounced
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