معلومات سعر The Best Website Ever (BWE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00212334$ 0.00212334 $ 0.00212334 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -3.59% تغير السعر (7 أيام) -3.59%

سعر The Best Website Ever (BWE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BWE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBWE على الإطلاق هو $ 0.00212334، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BWE -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -3.59% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق The Best Website Ever (BWE)

القيمة السوقية $ 11.79K$ 11.79K $ 11.79K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.79K$ 11.79K $ 11.79K إمداد دورة التداول 992.09M 992.09M 992.09M إجمالي العرض 992,093,782.282084 992,093,782.282084 992,093,782.282084

القيمة السوقية الحالية لـ The Best Website Ever هي $ 11.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BWE يبلغ 992.09M، مع إجمالي عرض 992093782.282084. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.79K.