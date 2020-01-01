توكنوميكس The Balkan Dwarf ($KEKEC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول The Balkan Dwarf ($KEKEC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات The Balkan Dwarf ($KEKEC) The Balkan Dwarf is a memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to KEKEC - The Balcan Dwarf with tribute to the famous Flute Tune on Youtube. Ain't no flute tune like balkan flute tune! The meme follows a poor Balkwan dwarf who was as shy as they come and not quite the darling of the town. In dedication a token on the Ethereum blockchain is born and a mission to create a strong and united community in the dwarfs dedication. الموقع الرسمي: https://www.kekec.wtf/ اشتر $KEKEC الآن!

توكنوميكس The Balkan Dwarf ($KEKEC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار The Balkan Dwarf ($KEKEC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.37M $ 6.37M $ 6.37M إجمالي العرض: $ 39.06B $ 39.06B $ 39.06B العرض المتداول: $ 39.06B $ 39.06B $ 39.06B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.37M $ 6.37M $ 6.37M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00123842 $ 0.00123842 $ 0.00123842 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00016248 $ 0.00016248 $ 0.00016248 معرفة المزيد عن سعر The Balkan Dwarf ($KEKEC)

توكنوميكس The Balkan Dwarf ($KEKEC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس The Balkan Dwarf ($KEKEC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $KEKEC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $KEKEC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $KEKEC، استكشف السعر المباشر لتوكن $KEKEC!

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