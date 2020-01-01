توكنوميكس The Baby Cheetah (ZOLA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول The Baby Cheetah (ZOLA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات The Baby Cheetah (ZOLA) Meet the cutest baby cheetah on SOLANA. Introducing $ZOLA, a groundbreaking meme token inspired by the newest star of the Cincinnati Zoo - a cheetah cub born on International Cheetah Day 2024! Just like our namesake, $ZOLA is set to sprint past the competition in the crypto landscape. BORN TO RUN Born at the Cincinnati Zoo's Mast Farm, our token carries the Swahili meaning of its name: "tranquil" - but don't be fooled. ZOLA will melt faces with its everlasting meme. الموقع الرسمي: https://zola-cto.com الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.zola-cto.com اشتر ZOLA الآن!

توكنوميكس The Baby Cheetah (ZOLA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار The Baby Cheetah (ZOLA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 22.41K $ 22.41K $ 22.41K إجمالي العرض: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M العرض المتداول: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 22.41K $ 22.41K $ 22.41K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00264846 $ 0.00264846 $ 0.00264846 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر The Baby Cheetah (ZOLA)

توكنوميكس The Baby Cheetah (ZOLA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس The Baby Cheetah (ZOLA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZOLA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZOLA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZOLA، استكشف السعر المباشر لتوكن ZOLA!

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