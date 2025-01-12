سعر The Baby Cheetah (ZOLA)
سعر The Baby Cheetah (ZOLA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.55K. يتم تحديث سعر ZOLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Baby Cheetah الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.83K
- تغيير سعر The Baby Cheetah خلال اليوم هو -28.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.81M
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خلال اليوم، كان سعر The Baby Cheetah مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Baby Cheetah مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Baby Cheetah مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Baby Cheetah مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-28.62%
|30 يوم
|$ 0
|-76.64%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Baby Cheetah: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.62%
-28.62%
-53.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet the cutest baby cheetah on SOLANA. Introducing $ZOLA, a groundbreaking meme token inspired by the newest star of the Cincinnati Zoo - a cheetah cub born on International Cheetah Day 2024! Just like our namesake, $ZOLA is set to sprint past the competition in the crypto landscape. BORN TO RUN Born at the Cincinnati Zoo's Mast Farm, our token carries the Swahili meaning of its name: "tranquil" - but don't be fooled. ZOLA will melt faces with its everlasting meme.
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