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سعر The Baby Cheetah (ZOLA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.55K . يتم تحديث سعر ZOLA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Baby Cheetah الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.83K - تغيير سعر The Baby Cheetah خلال اليوم هو -28.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.81M

أداء سعر The Baby Cheetah (ZOLA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Baby Cheetah مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Baby Cheetah مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Baby Cheetah مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Baby Cheetah مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -28.62% 30 يوم $ 0 -76.64% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Baby Cheetah (ZOLA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Baby Cheetah: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00252743$ 0.00252743 $ 0.00252743 تغير السعر (1 ساعة) +0.62% تغير السعر (1يوم) -28.62% تغير السعر (7 أيام) -53.05%

معلومات سوق The Baby Cheetah (ZOLA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: