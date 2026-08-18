سعر The Audit Oracle اليوم

السعر المباشر لمشروع The Audit Oracle (AUDIT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AUDIT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AUDIT.

يحتل The Audit Oracle حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 68,963، مع عرض متداول قدره 407.37M AUDIT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AUDIT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AUDIT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.12.

معلومات سوق The Audit Oracle (AUDIT)

القيمة السوقية $ 68.96K$ 68.96K $ 68.96K الحجم (24 ساعة) $ 3.12$ 3.12 $ 3.12 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 169.29K$ 169.29K $ 169.29K إمداد دورة التداول 407.37M 407.37M 407.37M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ The Audit Oracle هي $ 68.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.12. العرض المتداول لـ AUDIT يبلغ 407.37M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 169.29K.