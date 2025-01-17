سعر The Ape Club ($CLUB)
سعر The Ape Club ($CLUB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 143.76K. يتم تحديث سعر $CLUB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Ape Club الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.12K
- تغيير سعر The Ape Club خلال اليوم هو -8.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 983.43M
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خلال اليوم، كان سعر The Ape Club مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Ape Club مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Ape Club مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Ape Club مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.79%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Ape Club: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
-8.79%
-52.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Join a prestigious community where ambition thrives and excellence meets rewards. Apeians4Life. The revolution of The Apeians, Should and will unite the community as one large team, allowing holders to generate an income of LP rewards and be apart of the continous growth of the project. as a team we prepare for the huge push past 10m mc we are still early and we want to be pushing the project long term which makes it that much beneficial for all investors involved.
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