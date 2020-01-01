توكنوميكس The AntiShifty ($ANTY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول The AntiShifty ($ANTY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات The AntiShifty ($ANTY) $ANTY isn’t just a token—it’s a movement. Built on the Solana blockchain, $ANTY is the first anti-corruption meme coin dedicated to exposing financial fraud, political deception, and elite manipulation. 🔍 What Makes $ANTY Different? ✅ No Shifties Allowed – The first crypto project that calls out corruption instead of enabling it. ✅ Community-Driven – A decentralized army exposing fraud, one meme at a time. ✅ Viral & Unstoppable – Fueled by high-energy engagement, savage humor, and real-world impact. ✅ Solana-Powered – Lightning-fast transactions, low fees, and built for mass adoption. 💥 Join the $ANTY Revolution – If you’re tired of the lies, the frauds, and the rigged system, you’re already one of us. الموقع الرسمي: http://antishifty.com/ اشتر $ANTY الآن!

توكنوميكس The AntiShifty ($ANTY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار The AntiShifty ($ANTY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 23.58K $ 23.58K $ 23.58K إجمالي العرض: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M العرض المتداول: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 23.58K $ 23.58K $ 23.58K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00350201 $ 0.00350201 $ 0.00350201 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00002201 $ 0.00002201 $ 0.00002201 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر The AntiShifty ($ANTY)

توكنوميكس The AntiShifty ($ANTY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس The AntiShifty ($ANTY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $ANTY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $ANTY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $ANTY، استكشف السعر المباشر لتوكن $ANTY!

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