احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $ANTY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $ANTY.

سعر The AntiShifty ($ANTY) المباشر لليوم هو USD 0.00238858 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.39M . يتم تحديث سعر $ANTY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The AntiShifty الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر The AntiShifty خلال اليوم هو -2.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M

أداء سعر The AntiShifty ($ANTY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The AntiShifty مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The AntiShifty مقابل USD هو $ +0.0007908210 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The AntiShifty مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The AntiShifty مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.56% 30 يوم $ +0.0007908210 +33.11% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The AntiShifty ($ANTY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The AntiShifty: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00229275$ 0.00229275 $ 0.00229275 24 ساعة مرتفع $ 0.00250912$ 0.00250912 $ 0.00250912 عالية طوال الوقت $ 0.00350201$ 0.00350201 $ 0.00350201 تغير السعر (1 ساعة) -0.74% تغير السعر (1يوم) -2.56% تغير السعر (7 أيام) -7.87%

معلومات سوق The AntiShifty ($ANTY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: