سعر The AntiShifty ($ANTY)
سعر The AntiShifty ($ANTY) المباشر لليوم هو USD 0.00238858. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.39M. يتم تحديث سعر $ANTY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The AntiShifty الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر The AntiShifty خلال اليوم هو -2.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M
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خلال اليوم، كان سعر The AntiShifty مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The AntiShifty مقابل USD هو $ +0.0007908210 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The AntiShifty مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The AntiShifty مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.56%
|30 يوم
|$ +0.0007908210
|+33.11%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The AntiShifty: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.74%
-2.56%
-7.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$ANTY isn’t just a token—it’s a movement. Built on the Solana blockchain, $ANTY is the first anti-corruption meme coin dedicated to exposing financial fraud, political deception, and elite manipulation. 🔍 What Makes $ANTY Different? ✅ No Shifties Allowed – The first crypto project that calls out corruption instead of enabling it. ✅ Community-Driven – A decentralized army exposing fraud, one meme at a time. ✅ Viral & Unstoppable – Fueled by high-energy engagement, savage humor, and real-world impact. ✅ Solana-Powered – Lightning-fast transactions, low fees, and built for mass adoption. 💥 Join the $ANTY Revolution – If you’re tired of the lies, the frauds, and the rigged system, you’re already one of us.
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