سعر The American Dream اليوم

السعر المباشر لمشروع The American Dream (DREAM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DREAM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DREAM.

يحتل The American Dream حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,869.12، مع عرض متداول قدره 999.92M DREAM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DREAM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00178757، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DREAM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-5.24% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The American Dream (DREAM)

القيمة السوقية $ 12.87K$ 12.87K $ 12.87K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.87K$ 12.87K $ 12.87K إمداد دورة التداول 999.92M 999.92M 999.92M إجمالي العرض 999,922,399.836763 999,922,399.836763 999,922,399.836763

القيمة السوقية الحالية لـ The American Dream هي $ 12.87K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DREAM يبلغ 999.92M، مع إجمالي عرض 999922399.836763. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.87K.