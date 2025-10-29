معلومات سعر The Amazing Digital Circus (TADC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) +2.48% تغير السعر (7 أيام) -2.11% تغير السعر (7 أيام) -2.11%

سعر The Amazing Digital Circus (TADC) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TADC بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTADC على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TADC +0.41% على مدار الساعة الماضية، +2.48% على مدار 24 ساعة، و -2.11% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق The Amazing Digital Circus (TADC)

القيمة السوقية $ 28.94K$ 28.94K $ 28.94K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.94K$ 28.94K $ 28.94K إمداد دورة التداول 999.95M 999.95M 999.95M إجمالي العرض 999,953,421.491079 999,953,421.491079 999,953,421.491079

القيمة السوقية الحالية لـ The Amazing Digital Circus هي $ 28.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TADC يبلغ 999.95M، مع إجمالي عرض 999953421.491079. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.94K.