سعر The Almighty Loaf (LOAF)
سعر The Almighty Loaf (LOAF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.69K. يتم تحديث سعر LOAF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Almighty Loaf الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.92
- تغيير سعر The Almighty Loaf خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.56M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LOAF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LOAF.
خلال اليوم، كان سعر The Almighty Loaf مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Almighty Loaf مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Almighty Loaf مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Almighty Loaf مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-20.01%
|60 يوم
|$ 0
|-23.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Almighty Loaf: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-6.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$LOAF ISN’T JUST A LOAF OF BREAD, IT’S THE LOAF OF BREAD. The Almighty $LOAF (also known as $LOAF Bloke) is a Whole-Grain MEME King considered by many to be the very definition of the essence of GOOD WILL and FORTUNE, as well as a direct spawn of SOLANA. The Almighty Loaf is the deity of the CHAIN and outlook of Loafism, the very function of which is to see The Almighty Loaf in control of the universe and Solana’s meme productions.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LOAF إلى AUD
A$--
|1 LOAF إلى GBP
￡--
|1 LOAF إلى EUR
€--
|1 LOAF إلى USD
$--
|1 LOAF إلى MYR
RM--
|1 LOAF إلى TRY
₺--
|1 LOAF إلى JPY
¥--
|1 LOAF إلى RUB
₽--
|1 LOAF إلى INR
₹--
|1 LOAF إلى IDR
Rp--
|1 LOAF إلى PHP
₱--
|1 LOAF إلى EGP
￡E.--
|1 LOAF إلى BRL
R$--
|1 LOAF إلى CAD
C$--
|1 LOAF إلى BDT
৳--
|1 LOAF إلى NGN
₦--
|1 LOAF إلى UAH
₴--
|1 LOAF إلى VES
Bs--
|1 LOAF إلى PKR
Rs--
|1 LOAF إلى KZT
₸--
|1 LOAF إلى THB
฿--
|1 LOAF إلى TWD
NT$--
|1 LOAF إلى CHF
Fr--
|1 LOAF إلى HKD
HK$--
|1 LOAF إلى MAD
.د.م--