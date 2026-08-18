سعر The African Bull اليوم

السعر المباشر لمشروع The African Bull (SUNUSI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 14.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SUNUSI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SUNUSI.

يحتل The African Bull حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 50,479، مع عرض متداول قدره 953.92M SUNUSI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SUNUSI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SUNUSI بمقدار -1.34% خلال الساعة الماضية و-25.53% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The African Bull (SUNUSI)

القيمة السوقية $ 50.48K$ 50.48K $ 50.48K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 50.48K$ 50.48K $ 50.48K إمداد دورة التداول 953.92M 953.92M 953.92M إجمالي العرض 953,915,781.0 953,915,781.0 953,915,781.0

القيمة السوقية الحالية لـ The African Bull هي $ 50.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SUNUSI يبلغ 953.92M، مع إجمالي عرض 953915781.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 50.48K.