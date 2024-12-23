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سعر Thats Crazy (CRAZY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.15K . يتم تحديث سعر CRAZY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Thats Crazy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 962.79 - تغيير سعر Thats Crazy خلال اليوم هو +1.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Thats Crazy (CRAZY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Thats Crazy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Thats Crazy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Thats Crazy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Thats Crazy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.16% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Thats Crazy (CRAZY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Thats Crazy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.47% تغير السعر (1يوم) +1.16% تغير السعر (7 أيام) -27.10%

معلومات سوق Thats Crazy (CRAZY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: