سعر Thats Crazy (CRAZY)
سعر Thats Crazy (CRAZY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.15K. يتم تحديث سعر CRAZY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Thats Crazy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 962.79
- تغيير سعر Thats Crazy خلال اليوم هو +1.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Thats Crazy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Thats Crazy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Thats Crazy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Thats Crazy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.16%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Thats Crazy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.47%
+1.16%
-27.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Alright, fam, get ready to vibe with the craziest meme token on Solana—"That’s Crazy"! Inspired by that iconic “wide-eyed cat” meme and the classic “Crazy” moment, this isn’t just a token; it’s a whole mood. We’re bringing together internet culture, humor, and crypto innovation into one wild ride. Whether you’re here for the memes, the community, or just wanna be part of something totally out there, "That’s Crazy" is your new home.
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