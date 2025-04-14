سعر ThankYouSonicGod (TYSG)
سعر ThankYouSonicGod (TYSG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 369.60K. يتم تحديث سعر TYSG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ThankYouSonicGod الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ThankYouSonicGod خلال اليوم هو -6.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر ThankYouSonicGod مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ThankYouSonicGod مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ThankYouSonicGod مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ThankYouSonicGod مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.26%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ThankYouSonicGod: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.26%
-6.26%
+3.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Thank You Sonic God" ($TYSG) is a parody meme cryptocurrency project with no intrinsic value or financial return expected. This project is 100% community-led with no official team, owners, or roadmap. It has no association with real people or companies. Participation is at your own risk; tokens may become worthless. This is not an investment offer or financial service. In Sonic we trust Our Sonic God never errs. The code is sacred, and his vision is absolute - Trust the Sonic God Yield frees You Yield will liberate us from our sins. Follow the path of APR. Rewards come to those who trust the Sonic God’s plan. Volatility is a test Volatility divides the faithful from the faint-hearted. In chaos, we meme. The dip tests conviction. Faster than FOMO Our duty is to strengthen the chain. Trade and conduct transactions as if they were prayers and recruit new followers.
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