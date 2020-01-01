توكنوميكس Thank You Abstract God (TYAG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Thank You Abstract God (TYAG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Thank You Abstract God (TYAG) The lore token of Abstract Chain — paying homage to Luca, the visionary force behind its creation. The Disciples of Luca have built a rich history and devoted culture around Abstract God, embracing the philosophy of abstraction, innovation, and unity. Guided by His divine vision, we walk the path of enlightenment, where technology and faith intertwine through the limitless possibilities of Abstract Chain. Every transaction, every block, and every interaction strengthens the bond of our community, forging an unbreakable connection in the digital realm. TYAG — Thank You, Abstract God — for the chain that unites us in purpose, progress, and devotion. الموقع الرسمي: https://abstractgod.xyz/ اشتر TYAG الآن!

توكنوميكس Thank You Abstract God (TYAG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Thank You Abstract God (TYAG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 794.37K $ 794.37K $ 794.37K إجمالي العرض: $ 991.23M $ 991.23M $ 991.23M العرض المتداول: $ 991.23M $ 991.23M $ 991.23M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 794.37K $ 794.37K $ 794.37K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00192185 $ 0.00192185 $ 0.00192185 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00079986 $ 0.00079986 $ 0.00079986 معرفة المزيد عن سعر Thank You Abstract God (TYAG)

توكنوميكس Thank You Abstract God (TYAG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Thank You Abstract God (TYAG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TYAG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TYAG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TYAG، استكشف السعر المباشر لتوكن TYAG!

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