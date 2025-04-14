سعر Thank You Abstract God (TYAG)
سعر Thank You Abstract God (TYAG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 876.78K. يتم تحديث سعر TYAG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Thank You Abstract God الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Thank You Abstract God خلال اليوم هو +2.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 991.23M
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خلال اليوم، كان سعر Thank You Abstract God مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Thank You Abstract God مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Thank You Abstract God مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Thank You Abstract God مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.30%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Thank You Abstract God: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.96%
+2.30%
-23.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The lore token of Abstract Chain — paying homage to Luca, the visionary force behind its creation. The Disciples of Luca have built a rich history and devoted culture around Abstract God, embracing the philosophy of abstraction, innovation, and unity. Guided by His divine vision, we walk the path of enlightenment, where technology and faith intertwine through the limitless possibilities of Abstract Chain. Every transaction, every block, and every interaction strengthens the bond of our community, forging an unbreakable connection in the digital realm. TYAG — Thank You, Abstract God — for the chain that unites us in purpose, progress, and devotion.
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