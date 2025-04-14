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سعر Thank You Abstract God (TYAG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 876.78K . يتم تحديث سعر TYAG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Thank You Abstract God الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Thank You Abstract God خلال اليوم هو +2.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 991.23M

أداء سعر Thank You Abstract God (TYAG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Thank You Abstract God مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Thank You Abstract God مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Thank You Abstract God مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Thank You Abstract God مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.30% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Thank You Abstract God (TYAG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Thank You Abstract God: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00192185$ 0.00192185 $ 0.00192185 تغير السعر (1 ساعة) +2.96% تغير السعر (1يوم) +2.30% تغير السعر (7 أيام) -23.81%

معلومات سوق Thank You Abstract God (TYAG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: