سعر Thales AI (THALES)
سعر Thales AI (THALES) المباشر لليوم هو USD 0.01891363. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.84M. يتم تحديث سعر THALES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Thales AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.38M
- تغيير سعر Thales AI خلال اليوم هو -18.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.81M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر THALES مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر THALES.
خلال اليوم، كان سعر Thales AI مقابل USD هو $ -0.00442136219561251 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Thales AI مقابل USD هو $ +0.0927058042 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Thales AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Thales AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00442136219561251
|-18.94%
|30 يوم
|$ +0.0927058042
|+490.15%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Thales AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.12%
-18.94%
+153.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Thales is an AI-powered agent fine-tuned to access and analyze various data sources. Leveraging these insights, Thales generates data-driven content for social media platforms, functioning like a human Key Opinion Leader (KOL). Furthermore, Thales is one of the first AI agents capable of autonomously transacting on-chain, navigating DeFi ecosystems, and executing strategic operations. Built on open-source and decentralized technology, Thales embodies the principles of transparency and innovation.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 THALES إلى AUD
A$0.0306400806
|1 THALES إلى GBP
￡0.0153200403
|1 THALES إلى EUR
€0.0183462211
|1 THALES إلى USD
$0.01891363
|1 THALES إلى MYR
RM0.0849221987
|1 THALES إلى TRY
₺0.669542502
|1 THALES إلى JPY
¥2.9821120421
|1 THALES إلى RUB
₽1.9221922169
|1 THALES إلى INR
₹1.6297874971
|1 THALES إلى IDR
Rp310.0594585872
|1 THALES إلى PHP
₱1.11590417
|1 THALES إلى EGP
￡E.0.955138315
|1 THALES إلى BRL
R$0.1157514156
|1 THALES إلى CAD
C$0.0272356272
|1 THALES إلى BDT
৳2.3174870839
|1 THALES إلى NGN
₦29.4604374969
|1 THALES إلى UAH
₴0.8032618661
|1 THALES إلى VES
Bs1.00242239
|1 THALES إلى PKR
Rs5.2905205836
|1 THALES إلى KZT
₸10.0283848986
|1 THALES إلى THB
฿0.6559246884
|1 THALES إلى TWD
NT$0.6262302893
|1 THALES إلى CHF
Fr0.0172114033
|1 THALES إلى HKD
HK$0.1471480414
|1 THALES إلى MAD
.د.م0.1908385267