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سعر Thales AI (THALES) المباشر لليوم هو USD 0.01891363 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.84M . يتم تحديث سعر THALES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Thales AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.38M - تغيير سعر Thales AI خلال اليوم هو -18.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.81M

أداء سعر Thales AI (THALES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Thales AI مقابل USD هو $ -0.00442136219561251 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Thales AI مقابل USD هو $ +0.0927058042 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Thales AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Thales AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00442136219561251 -18.94% 30 يوم $ +0.0927058042 +490.15% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Thales AI (THALES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Thales AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01874037$ 0.01874037 $ 0.01874037 24 ساعة مرتفع $ 0.02716275$ 0.02716275 $ 0.02716275 عالية طوال الوقت $ 0.03144888$ 0.03144888 $ 0.03144888 تغير السعر (1 ساعة) -4.12% تغير السعر (1يوم) -18.94% تغير السعر (7 أيام) +153.89%

معلومات سوق Thales AI (THALES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: