سعر tGOLD (TXAU)
سعر tGOLD (TXAU) المباشر لليوم هو USD 29.72. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.78M. يتم تحديث سعر TXAU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق tGOLD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.78
- تغيير سعر tGOLD خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 93.40K
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خلال اليوم، كان سعر tGOLD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر tGOLD مقابل USD هو $ -17.7022811160 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر tGOLD مقابل USD هو $ -19.0564669720 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر tGOLD مقابل USD هو $ -50.26667705255245 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -17.7022811160
|-59.56%
|60 يوم
|$ -19.0564669720
|-64.12%
|90 يوم
|$ -50.26667705255245
|-62.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر tGOLD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-13.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
tGOLD (TXAU) is a gold-backed token. Each tGOLD token is 1:1 backed by, and redeemable for 1 gram of 99.99% LBMA-accredited gold, held in fully insured and audited vaults. 50% of the rewards generated by tGOLD transactional fees are distributed to the holders of AurusX (AX).
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RM133.4428
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₺1,045.8468
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¥4,652.3688
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₽3,054.9188
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₹2,525.9028
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Rp479,354.7716
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￡E.1,512.1536
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₸15,543.8572
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