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سعر tGOLD (TXAU) المباشر لليوم هو USD 29.72 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.78M . يتم تحديث سعر TXAU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق tGOLD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.78 - تغيير سعر tGOLD خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 93.40K

أداء سعر tGOLD (TXAU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر tGOLD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر tGOLD مقابل USD هو $ -17.7022811160 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر tGOLD مقابل USD هو $ -19.0564669720 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر tGOLD مقابل USD هو $ -50.26667705255245 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -17.7022811160 -59.56% 60 يوم $ -19.0564669720 -64.12% 90 يوم $ -50.26667705255245 -62.84%

تحليل سعر tGOLD (TXAU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر tGOLD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 29.64$ 29.64 $ 29.64 24 ساعة مرتفع $ 29.75$ 29.75 $ 29.75 عالية طوال الوقت $ 361.25$ 361.25 $ 361.25 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -13.54%

معلومات سوق tGOLD (TXAU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: