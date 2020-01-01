توكنوميكس TgMetrics (TGMETRICS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TgMetrics (TGMETRICS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TgMetrics (TGMETRICS) TgMetrics is a social analytics platform focused on providing AI-powered insights for crypto communities. Through its Telegram bot, it tracks key performance indicators such as heatmaps, leaderboards, raidboards, user activity, and more. The platform helps communities understand their audience while enabling investors to identify issues like fake engagement and inorganic growth. Expanding beyond Telegram, TgMetrics also integrate X analytics to provide a more comprehensive view of community engagement across multiple social platforms. With its advanced AI-driven metrics, TgMetrics aims to become the leading community ranking system, aggregating data for transparency and informed decision-making. الموقع الرسمي: https://tgmetrics.ai اشتر TGMETRICS الآن!

توكنوميكس TgMetrics (TGMETRICS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TgMetrics (TGMETRICS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 241.65K $ 241.65K $ 241.65K إجمالي العرض: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M العرض المتداول: $ 879.31M $ 879.31M $ 879.31M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 274.63K $ 274.63K $ 274.63K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00205552 $ 0.00205552 $ 0.00205552 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00027473 $ 0.00027473 $ 0.00027473 معرفة المزيد عن سعر TgMetrics (TGMETRICS)

توكنوميكس TgMetrics (TGMETRICS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TgMetrics (TGMETRICS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TGMETRICS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TGMETRICS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TGMETRICS، استكشف السعر المباشر لتوكن TGMETRICS!

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