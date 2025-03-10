سعر TgMetrics (TGMETRICS)
سعر TgMetrics (TGMETRICS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 325.02K. يتم تحديث سعر TGMETRICS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TgMetrics الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.91K
- تغيير سعر TgMetrics خلال اليوم هو -17.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 839.75M
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خلال اليوم، كان سعر TgMetrics مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TgMetrics مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TgMetrics مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TgMetrics مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-17.30%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TgMetrics: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-17.30%
-63.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TgMetrics is a social analytics platform focused on providing AI-powered insights for crypto communities. Through its Telegram bot, it tracks key performance indicators such as heatmaps, leaderboards, raidboards, user activity, and more. The platform helps communities understand their audience while enabling investors to identify issues like fake engagement and inorganic growth. Expanding beyond Telegram, TgMetrics also integrate X analytics to provide a more comprehensive view of community engagement across multiple social platforms. With its advanced AI-driven metrics, TgMetrics aims to become the leading community ranking system, aggregating data for transparency and informed decision-making.
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