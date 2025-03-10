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سعر TgMetrics (TGMETRICS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 325.02K . يتم تحديث سعر TGMETRICS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TgMetrics الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.91K - تغيير سعر TgMetrics خلال اليوم هو -17.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 839.75M

أداء سعر TgMetrics (TGMETRICS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TgMetrics مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TgMetrics مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TgMetrics مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TgMetrics مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -17.30% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TgMetrics (TGMETRICS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TgMetrics: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00110144$ 0.00110144 $ 0.00110144 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -17.30% تغير السعر (7 أيام) -63.64%

معلومات سوق TgMetrics (TGMETRICS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: