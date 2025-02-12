سعر TG20 TGram (TGRAM)
سعر TG20 TGram (TGRAM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TGRAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TG20 TGram الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.90
- تغيير سعر TG20 TGram خلال اليوم هو +1.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر TG20 TGram مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TG20 TGram مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TG20 TGram مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TG20 TGram مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.39%
|30 يوم
|$ 0
|-27.65%
|60 يوم
|$ 0
|-36.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TG20 TGram: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.39%
+62.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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