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سعر TG20 TGram (TGRAM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TGRAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TG20 TGram الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.90 - تغيير سعر TG20 TGram خلال اليوم هو +1.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر TG20 TGram (TGRAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TG20 TGram مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TG20 TGram مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TG20 TGram مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TG20 TGram مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.39% 30 يوم $ 0 -27.65% 60 يوم $ 0 -36.58% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TG20 TGram (TGRAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TG20 TGram: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.39% تغير السعر (7 أيام) +62.15%

معلومات سوق TG20 TGram (TGRAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: