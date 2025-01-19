احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر TED مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر TED.

سعر Tezos Domains (TED) المباشر لليوم هو USD 0.01085942 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tezos Domains الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 70.73K - تغيير سعر Tezos Domains خلال اليوم هو -0.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Tezos Domains (TED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tezos Domains مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tezos Domains مقابل USD هو $ -0.0014414240 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tezos Domains مقابل USD هو $ -0.0014213243 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tezos Domains مقابل USD هو $ -0.001226322983563977 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.88% 30 يوم $ -0.0014414240 -13.27% 60 يوم $ -0.0014213243 -13.08% 90 يوم $ -0.001226322983563977 -10.14%

تحليل سعر Tezos Domains (TED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tezos Domains: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01083868$ 0.01083868 $ 0.01083868 24 ساعة مرتفع $ 0.01197429$ 0.01197429 $ 0.01197429 عالية طوال الوقت $ 0.079937$ 0.079937 $ 0.079937 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -0.88% تغير السعر (7 أيام) -0.19%

معلومات سوق Tezos Domains (TED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: